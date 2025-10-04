Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что известно об атаке на Чернигов 4 октября?
В Воздушных Силах сообщили, что в Черниговской области двигались российские дроны. БпЛА также держали курс на Чернигов. Вскоре после объявления опасности в областном центре прогремели взрывы.
Громко в городе было в 23:29, через несколько минут после того, как появилась угроза обстрела. Местные жители сообщили, что взрыв прогремел именно в городе, однако пока неизвестно, где произошло сбивание или попадание беспилотника.
Всю информацию по обстрелу официально предоставит местная власть.
Россия терроризирует Украину: что известно?
Вечером в субботу, 4 октября, взрывы раздавались в Запорожье и области, в разных населенных пунктах прогремели взрывы. Россия ударила по региону скоростными целями, КАБами и "Шахедами". Предварительно, в области фиксируются повреждения частных домов. О жертвах или пострадавших не сообщается.
Утром российский беспилотник атаковал лодку с рыбаками в Середино-Будской общине в Сумской области. В результате атаки погиб 63-летний мужчина, а его 65-летний товарищ получил ранения.
Враг также прицельно попал по пассажирскому поезду в Шостке. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 30 человек, один человек погиб. Расследованием военного преступления занимается прокуратура.