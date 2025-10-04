Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Чернігів 4 жовтня?

У Повітряних Силах повідомили, що в Чернігівській області рухалися російські дрони. БпЛА також тримали курс на Чернігів. Невдовзі після оголошення небезпеки в обласному центрі пролунали вибухи.

Гучно в місті було о 23:29, за кілька хвилин після того, як з'явилася загроза обстрілу. Місцеві жителі повідомили, що вибух пролунав саме в місті, однак поки що невідомо, де сталося збиття чи влучання безпілотника.

Всю інформацію щодо обстрілу офіційно надасть місцева влада.

