5 жовтня, 04:27
Потужні вибухи прогриміли у Львові
Львів перебуває під атакою дронів-камікадзе у ніч проти 5 жовтня. У місті гримлять вибухи.
Близько 4:30 ночі, як повідомили кореспонденти 24 Каналу, над містом чули звук "Шахеда". Вже за кілька хвилин прогримів потужний вибух.
Дивіться також Росія тероризує Україну "Шахедами" та ракетами: куди летять і які регіони під атакою
Що відомо про удари по Львову?
Підтвердив атаку на Львів і мер міста Андрій Садовий.
У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників!
– написав міський голова.