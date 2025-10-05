Львів перебуває під атакою дронів-камікадзе у ніч проти 5 жовтня. У місті гримлять вибухи.

Близько 4:30 ночі, як повідомили кореспонденти 24 Каналу, над містом чули звук "Шахеда". Вже за кілька хвилин прогримів потужний вибух.

Що відомо про удари по Львову?

Підтвердив атаку на Львів і мер міста Андрій Садовий.

У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників!

– написав міський голова.