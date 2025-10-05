Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Черкаси?

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про небезпеку застосування дронів для Черкаської області о 00:39. Перед цим глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що для регіону існує підвищена небезпека через застосування БпЛА.

Вже о 01:18 в Черкасах пролунали вибухи. БпЛА летіли курсом на обласний центр, Чигирин, Смілу та Золотоношу.

Наразі невідомо, чи завдала атака дронами якихось наслідків. Місцеві спільноти пишуть, що вибухи пролунали на околицях Черкас.

Загроза застосування ворожого озброєння по регіону триває. Усю офіційну інформацію публікуватиме місцева влада.