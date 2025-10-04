Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Росія тероризує Україну "Шахедами": які регіони під атакою

Що відомо про вибухи в Київській області?

У частині Київської області повітряна тривога почала лунати ще о 21:44. Пізніше небезпека поширилася для інших регіонів. Повітряні Сили ЗСУ зазначили, що регіон перебуває під ворожою атакою.

Про БпЛА в небі над областю повідомили й військовій адміністрації. Там зауважили, що сили ППО працюють по цілях. Тому в низці населених пунктів може бути гучно.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– зауважили в КОВА.

Жителів також закликають не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу військових.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

В Україні лунають вибухи: де була атака?