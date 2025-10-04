Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В части Киевской области воздушная тревога начала раздаваться еще в 21:44. Позже опасность распространилась для других регионов. Воздушные силы ВСУ отметили, что регион находится под вражеской атакой.
О БпЛА в небе над областью сообщили и военной администрации. Там отметили, что силы ПВО работают по целям. Поэтому в ряде населенных пунктов может быть шумно.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– отметили в КОВА.
Жителей также призывают не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу военных.
В Украине раздаются взрывы: где была атака?
Вечером в субботу, 4 октября, взрывы раздавались в Запорожье и области. На регион россияне запустили скоростные цели, КАБы и "Шахеды". Сообщалось о первых повреждениях частных домов. Жертв и пострадавших, вероятно, нет.
Вечером громко также было в Чернигове. По городу оккупанты запустили дроны. Есть ли какие-то последствия атаки – пока неизвестно.
Накануне российская армия прицельно попала в пассажирский поезд в Шостке. Ранены по меньшей мере 30 человек, одного человека обнаружили мертвым. Прокуратура расследует атаку.