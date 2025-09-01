Внезапное появление Виктора Януковича в медиа было очередным информационным шагом Кремля. Россия снова использовала его для озвучивания своих нарративов, но эффект оказался противоположным.

Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала объяснил, что каждое появление Януковича свидетельствует о кризисе жанра у Кремля. Он назвал это оптимистическим сигналом для Украины.

Почему Кремль вытащил Януковича?

Политолог подчеркнул, что использование Россией бывшего президента является скорее признаком слабости.

Каждый раз, когда они вытягивают Януковича, для меня это оптимистический сигнал. И свидетельствует он о кризисе жанра,

– отметил Гладких.

Гладких добавил, что если Москва действительно считает его своим "джокером", то это лишь демонстрирует отсутствие в России более сильных политических фигур.

В своем заявлении Янукович пытался показать себя проевропейским политиком. Он говорил, что поддерживал интеграцию Украины в ЕС, но выступал против вступления в НАТО. Также бывший президент обвинил европейских партнеров в высокомерии и непонимании украинской экономики.

Янукович не является президентом Украины, потому что после него уже было как минимум два избранных главы государства, легитимность которых Россия никогда не ставила под сомнение,

– подчеркнул Гладких.

Политолог объяснил, что такая риторика направлена наружу. Кремль пытается показать Западу, что у него есть "украинский президент", с которым можно вести переговоры.

Янукович не интересен ни украинцам, ни России

Гладких отметил, что в Украине Янукович давно потерял политическое влияние. Он не интересен ни обществу, ни даже своим бывшим соратникам.

Янукович уже в 2014 году не был интересен даже своим бывшим партнерам. Если кто-то думает, что сейчас обломкам бывшего Оппоблока или Партии регионов нужен Янукович – то это точно не так,

– объяснил политолог.

По его словам, Москва не смогла найти ему применение даже на оккупированных территориях. Поэтому его появление – это лишь информационная картинка Кремля.

Что известно о появлении Януковича?