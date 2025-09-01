Оптимистический сигнал, – политолог объяснил, с чем связано внезапное появление Януковича
- Внезапное появление Януковича в медиа было использовано Кремлем для озвучивания своих нарративов, но это свидетельствует о кризисе жанра в России, по словам политолога Валентина Гладких.
- Янукович пытался показать себя проевропейским политиком, поддерживая интеграцию Украины в ЕС, но выступая против вступления в НАТО, одновременно критикуя европейских партнеров.
Внезапное появление Виктора Януковича в медиа было очередным информационным шагом Кремля. Россия снова использовала его для озвучивания своих нарративов, но эффект оказался противоположным.
Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала объяснил, что каждое появление Януковича свидетельствует о кризисе жанра у Кремля. Он назвал это оптимистическим сигналом для Украины.
Смотрите также Янукович вылез из небытия и заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС"
Почему Кремль вытащил Януковича?
Политолог подчеркнул, что использование Россией бывшего президента является скорее признаком слабости.
Каждый раз, когда они вытягивают Януковича, для меня это оптимистический сигнал. И свидетельствует он о кризисе жанра,
– отметил Гладких.
Гладких добавил, что если Москва действительно считает его своим "джокером", то это лишь демонстрирует отсутствие в России более сильных политических фигур.
В своем заявлении Янукович пытался показать себя проевропейским политиком. Он говорил, что поддерживал интеграцию Украины в ЕС, но выступал против вступления в НАТО. Также бывший президент обвинил европейских партнеров в высокомерии и непонимании украинской экономики.
Янукович не является президентом Украины, потому что после него уже было как минимум два избранных главы государства, легитимность которых Россия никогда не ставила под сомнение,
– подчеркнул Гладких.
Политолог объяснил, что такая риторика направлена наружу. Кремль пытается показать Западу, что у него есть "украинский президент", с которым можно вести переговоры.
Янукович не интересен ни украинцам, ни России
Гладких отметил, что в Украине Янукович давно потерял политическое влияние. Он не интересен ни обществу, ни даже своим бывшим соратникам.
Янукович уже в 2014 году не был интересен даже своим бывшим партнерам. Если кто-то думает, что сейчас обломкам бывшего Оппоблока или Партии регионов нужен Янукович – то это точно не так,
– объяснил политолог.
По его словам, Москва не смогла найти ему применение даже на оккупированных территориях. Поэтому его появление – это лишь информационная картинка Кремля.
Что известно о появлении Януковича?
- Президент-беглец записал обращение, где заявил, что якобы вел Украину в ЕС, но выступал против вступления в НАТО. Его слова вызвали волну мемов и шуток в соцсетях.
- В сети обсуждают его внешность и даже предполагают, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Януковичу сейчас 75 лет.
- Сейчас он живет в России, в поселке Барвиха под Москвой. В Украине получил два приговора: 13 лет за госизмену и 15 лет за организацию незаконной переправки лиц через границу.