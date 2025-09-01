Раптова поява Віктора Януковича у медіа була черговим інформаційним кроком Кремля. Росія знову використала його для озвучення своїх наративів, але ефект виявився протилежним.

Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу пояснив, що кожна поява Януковича свідчить про кризу жанру у Кремля. Він назвав це оптимістичним сигналом для України.

Чому Кремль витягнув Януковича?

Політолог підкреслив, що використання Росією колишнього президента є радше ознакою слабкості.

Кожного разу, коли вони витягають Януковича, для мене це оптимістичний сигнал. І свідчить він про кризу жанру,

– зазначив Гладких.

Гладких додав, що якщо Москва справді вважає його своїм "джокером", то це лише демонструє відсутність у Росії сильніших політичних фігур.

У своїй заяві Янукович намагався показати себе проєвропейським політиком. Він говорив, що підтримував інтеграцію України до ЄС, але виступав проти вступу до НАТО. Також колишній президент звинуватив європейських партнерів у зарозумілості та нерозумінні української економіки.

Янукович не є президентом України, бо після нього вже було щонайменше два обраних глави держави, легітимність яких Росія ніколи не ставила під сумнів,

– наголосив Гладких.

Політолог пояснив, що така риторика спрямована назовні. Кремль намагається показати Заходу, що у нього є "український президент", з яким можна вести переговори.

Янукович не цікавий ні українцям, ні Росії

Гладких наголосив, що в Україні Янукович давно втратив політичний вплив. Він не цікавий ні суспільству, ні навіть своїм колишнім соратникам.

Янукович уже в 2014 році не був цікавий навіть своїм колишнім партнерам. Якщо хтось думає, що зараз уламкам колишнього Опоблоку чи Партії регіонів потрібен Янукович – то це точно не так,

– пояснив політолог.

За його словами, Москва не змогла знайти йому застосування навіть на окупованих територіях. Тому його поява – це лише інформаційна картинка Кремля.

