Оптимістичний сигнал, – політолог пояснив, з чим пов'язана раптова поява Януковича
- Раптова поява Януковича у медіа була використана Кремлем для озвучення своїх наративів, але це свідчить про кризу жанру в Росії, за словами політолога Валентина Гладких.
- Янукович намагався показати себе проєвропейським політиком, підтримуючи інтеграцію України до ЄС, але виступаючи проти вступу до НАТО, водночас критикуючи європейських партнерів.
Раптова поява Віктора Януковича у медіа була черговим інформаційним кроком Кремля. Росія знову використала його для озвучення своїх наративів, але ефект виявився протилежним.
Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу пояснив, що кожна поява Януковича свідчить про кризу жанру у Кремля. Він назвав це оптимістичним сигналом для України.
Чому Кремль витягнув Януковича?
Політолог підкреслив, що використання Росією колишнього президента є радше ознакою слабкості.
Кожного разу, коли вони витягають Януковича, для мене це оптимістичний сигнал. І свідчить він про кризу жанру,
– зазначив Гладких.
Гладких додав, що якщо Москва справді вважає його своїм "джокером", то це лише демонструє відсутність у Росії сильніших політичних фігур.
У своїй заяві Янукович намагався показати себе проєвропейським політиком. Він говорив, що підтримував інтеграцію України до ЄС, але виступав проти вступу до НАТО. Також колишній президент звинуватив європейських партнерів у зарозумілості та нерозумінні української економіки.
Янукович не є президентом України, бо після нього вже було щонайменше два обраних глави держави, легітимність яких Росія ніколи не ставила під сумнів,
– наголосив Гладких.
Політолог пояснив, що така риторика спрямована назовні. Кремль намагається показати Заходу, що у нього є "український президент", з яким можна вести переговори.
Янукович не цікавий ні українцям, ні Росії
Гладких наголосив, що в Україні Янукович давно втратив політичний вплив. Він не цікавий ні суспільству, ні навіть своїм колишнім соратникам.
Янукович уже в 2014 році не був цікавий навіть своїм колишнім партнерам. Якщо хтось думає, що зараз уламкам колишнього Опоблоку чи Партії регіонів потрібен Янукович – то це точно не так,
– пояснив політолог.
За його словами, Москва не змогла знайти йому застосування навіть на окупованих територіях. Тому його поява – це лише інформаційна картинка Кремля.
Що відомо про появу Януковича?
- Президент-втікач записав звернення, де заявив, що нібито вів Україну до ЄС, але виступав проти вступу до НАТО. Його слова викликали хвилю мемів і жартів у соцмережах.
- У мережі обговорюють його зовнішність і навіть припускають, що відео могло бути згенероване штучним інтелектом. Януковичу зараз 75 років.
- Нині він мешкає у Росії, у селищі Барвіха під Москвою. В Україні отримав два вироки: 13 років за держзраду і 15 років за організацію незаконного переправлення осіб через кордон.