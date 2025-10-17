В последнее время активизировались разговоры о возможных сценариях урегулирования войны. На этом фоне президент США провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а теперь ожидает встречи с Владимиром Зеленским.

Экс-министр МИД, дипломат Дмитрий Кулеба рассказал 24 Каналу, что можно рассмотреть 3 сценария развития ситуации. Кроме этого, стоит учитывать фактор "черного лебедя".

Читайте также Белый дом этого хочет: Трамп обсудит с Зеленским возможность встречи с Путиным

Какой неожиданный фактор может возникнуть?

Стоит заметить, что есть вариант с "черным лебедем", когда происходит то, чего мы даже не можем спрогнозировать. Если смотреть на войны в мире, то это регулярно случалось.

В принципе, возможен сценарий, что война длится очень долго, с разной интенсивностью: активные боевые действия снизились, потом снова вспыхнули. Но в конце концов в России что-то происходит, и начинается процесс внутреннего разрушения.

Тогда мы выигрываем войну, заезжаем на танках в Донецк, Луганск, Симферополь, потому что Россия исчезла, люди на местах потеряли командиров и сдали свои позиции,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Теоретически это возможно, потому что если развалился Советский Союз, то это может ждать и Россию. Но это самый оптимистичный сценарий, о котором мы только можем мечтать.

Какие есть 3 базовые сценарии завершения войны?

Сначала можно рассмотреть негативный сценарий. В нем Европа не смогла изготовить достаточно оружия. Америка остановила продажу своего вооружения, а украинские оборонные предприятия разгромлены.

Россия делает финальный толчок и дальше есть два варианта – в Киеве висит триколор, или все еще висит сине-желтый флаг, у нас есть свой президент, парламент, но все решает Москва. Это что-то похожее на белорусско-грузинский сценарий,

– подчеркнул дипломат.

В этой модели ключевым является сломанная воля украинского народа. То есть даже не то, что оружия стало меньше, а то, что народ сломался. Именно это является худшим сценарием.

Нейтральный сценарий предусматривает возвращение к режиму 2016 – 2021 годов: локальные перестрелки, нет ни мира, ни войны. Украина начнет восстанавливаться, но о стабильной безопасности даже не говорится.

І оптимистический сценарий, когда Россия смирилась с мыслью, что она не способна покорить Украину. Украина остается суверенной, независимой. Россия остается на тех территориях, которые она контролирует на момент прекращения войны, но никто юридически не признает их принадлежность.

А дальше у нас идет восстановление, членство в Европейском Союзе, новая модель сосуществования с Россией. Это будет ужас, через который придется пройти украинскому обществу, потому что нам надо будет как-то с ними сосуществовать,

– подчеркнул экс-министр МИД.

Но в этом сценарии важно, что у нас нет войны. Впрочем надо ответить на один вопрос – что мы дальше делаем с оккупированными территориями? Мы за них боремся, имитируем борьбу, ставим это на паузу и собираемся с силами, чтобы потом когда-то их отвоевать? Это важно решить.

"Таким был бы оптимистический сценарий. Я абсолютно искренне буду считать его полноценной победой Украины в нынешних исторических обстоятельствах", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Украина, Россия и США готовятся к переговорам