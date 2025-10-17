Останнім часом активізували розмови про можливі сценарії врегулювання війни. На цьому тлі президент США провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, а тепер очікує зустрічі з Володимиром Зеленським.

Ексміністр МЗС, дипломат Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що можна розглянути 3 сценарії розвитку ситуації. Окрім цього, варто зважати на фактор "чорного лебедя".

Який несподіваний фактор може виникнути?

Варто зауважити, що є варіант з "чорним лебедем", коли стається те, чого ми навіть не можемо спрогнозувати. Якщо дивитись на війни у світі, то це регулярно траплялося.

В принципі, можливий сценарій, що війна триває дуже довго, з різною інтенсивністю: активні бойові дії знизилися, потім знову спалахнули. Але зрештою у Росії щось стається, і починається процес внутрішнього руйнування.

Тоді ми виграємо війну, заїжджаємо на танках в Донецьк, Луганськ, Сімферополь, бо Росія зникла, люди на місцях втратили командирів і здали свої позиції,

– сказав Дмитро Кулеба.

Теоретично це можливо, бо якщо розвалився Радянський Союз, то це може чекати й Росію. Але це найоптимістичніший сценарій, про який ми тільки можемо мріяти.

Які є 3 базові сценарії завершення війни?

Спершу можна розглянути негативний сценарій. У ньому Європа не змогла виготовити достатньо зброї. Америка зупинила продаж свого озброєння, а українські оборонні підприємства розгромлені.

Росія робить фінальний поштовх і далі є два варіанти – у Києві висить триколор, або все ще висить синьо-жовтий прапор, у нас є свій президент, парламент, але все вирішує Москва. Це щось схоже до білорусько-грузинського сценарію,

– підкреслив дипломат.

У цій моделі ключовим є зламана воля українського народу. Тобто навіть не те що зброї стало менше, а те, що народ зламався. Саме це є найгіршим сценарієм.

Нейтральний сценарій передбачає повернення до режиму 2016 – 2021 років: локальні перестрілки, немає ні миру, ні війни. Україна почне відновлюватися, але про стабільну безпеку навіть не мовиться.

І оптимістичний сценарій, коли Росія змирилася з думкою, що вона не здатна підкорити Україну. Україна залишається суверенною, незалежною. Росія залишається на тих територіях, які вона контролює на момент припинення війни, але ніхто юридично не визнає їхню належність.

А далі у нас йде відновлення, членство в Європейському Союзі, нова модель співіснування з Росією. Це буде жах, через який доведеться пройти українському суспільству, бо нам треба буде якось з ними співіснувати,

– наголосив ексміністр МЗС.

Але у цьому сценарії важливо, що у нас немає війни. Втім треба відповісти на одне запитання – що ми далі робимо з окупованими територіями? Ми за них боремось, імітуємо боротьбу, ставимо це на паузу і збираємося з силами, щоб потім колись їх відвоювати? Це важливо вирішити.

"Таким був би оптимістичний сценарій. Я абсолютно щиро вважатиму його повноцінною перемогою України у нинішніх історичних обставинах", – підсумував Дмитро Кулеба.

