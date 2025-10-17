Экс-министр МИД, дипломат Дмитрий Кулеба рассказал 24 Каналу, что можно рассмотреть 3 сценария развития ситуации. Кроме этого, стоит учитывать фактор "черного лебедя".
Какой неожиданный фактор может возникнуть?
Стоит заметить, что есть вариант с "черным лебедем", когда происходит то, чего мы даже не можем спрогнозировать. Если смотреть на войны в мире, то это регулярно случалось.
В принципе, возможен сценарий, что война длится очень долго, с разной интенсивностью: активные боевые действия снизились, потом снова вспыхнули. Но в конце концов в России что-то происходит, и начинается процесс внутреннего разрушения.
Тогда мы выигрываем войну, заезжаем на танках в Донецк, Луганск, Симферополь, потому что Россия исчезла, люди на местах потеряли командиров и сдали свои позиции,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Теоретически это возможно, потому что если развалился Советский Союз, то это может ждать и Россию. Но это самый оптимистичный сценарий, о котором мы только можем мечтать.
Какие есть 3 базовые сценарии завершения войны?
Сначала можно рассмотреть негативный сценарий. В нем Европа не смогла изготовить достаточно оружия. Америка остановила продажу своего вооружения, а украинские оборонные предприятия разгромлены.
Россия делает финальный толчок и дальше есть два варианта – в Киеве висит триколор, или все еще висит сине-желтый флаг, у нас есть свой президент, парламент, но все решает Москва. Это что-то похожее на белорусско-грузинский сценарий,
– подчеркнул дипломат.
В этой модели ключевым является сломанная воля украинского народа. То есть даже не то, что оружия стало меньше, а то, что народ сломался. Именно это является худшим сценарием.
Нейтральный сценарий предусматривает возвращение к режиму 2016 – 2021 годов: локальные перестрелки, нет ни мира, ни войны. Украина начнет восстанавливаться, но о стабильной безопасности даже не говорится.
І оптимистический сценарий, когда Россия смирилась с мыслью, что она не способна покорить Украину. Украина остается суверенной, независимой. Россия остается на тех территориях, которые она контролирует на момент прекращения войны, но никто юридически не признает их принадлежность.
А дальше у нас идет восстановление, членство в Европейском Союзе, новая модель сосуществования с Россией. Это будет ужас, через который придется пройти украинскому обществу, потому что нам надо будет как-то с ними сосуществовать,
– подчеркнул экс-министр МИД.
Но в этом сценарии важно, что у нас нет войны. Впрочем надо ответить на один вопрос – что мы дальше делаем с оккупированными территориями? Мы за них боремся, имитируем борьбу, ставим это на паузу и собираемся с силами, чтобы потом когда-то их отвоевать? Это важно решить.
"Таким был бы оптимистический сценарий. Я абсолютно искренне буду считать его полноценной победой Украины в нынешних исторических обстоятельствах", – подытожил Дмитрий Кулеба.
Украина, Россия и США готовятся к переговорам
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что она касался войны в Украине. Российский диктатор цинично добавил, что его страна якобы придерживается “политико-дипломатического пути урегулирования ситуации”.
- Разговор состоялся накануне встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Украинский лидер уже прибыл в США. Переговоры начнутся с обеда в неформальной обстановке. Далее запланированы встречи по ПВО и энергетике.
- В Белом доме заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна. Трамп отметил, что ему удалось достичь значительного прогресса во время общения с главой Кремля.