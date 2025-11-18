Могут ли экстрадировать Миндича из Израиля: директор НАБУ объяснил, какие шаги необходимы

Детективы НАБУ работают над тем, чтобы запустить процедуру экстрадиции фигуранта дела об отмывании средств в сфере энергетики. Чтобы запустить процесс, нужно еще провести определенные следственные действия.

По словам Кривоноса, израильское гражданство Миндича не спасет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также Три квартиры в премиум ЖК Киева: СМИ узнали, как за 2020 – 2023 годы обогатилась мать Миндича

Можно ли экстрадировать Миндича в Украину?

Кривонос отметил, что для старта процедуры экстрадиции следователям еще нужно выполнить ряд процессуальных действий, в частности получить у Высшего антикоррупционного суда решение об избрании меры пресечения. По словам Кривоноса, детективы уже работают в этом направлении.

Руководитель Бюро также отметил, что наличие израильского гражданства у Тимура Миндича не делает его экстрадицию из Израиля "абсолютно невозможной историей".

"Мое предвидение, что, все равно, как правило, фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать европейские страны. Поэтому, безусловно, надо принять все меры для того, чтобы это лицо было в международном розыске, чтобы соответствующие правоохранительные органы и Интерпол имели соответствующую ориентировку на задержание этого лица в случае пересечения и прибытия на территорию другой страны", – пояснил Кривонос.

Обратите внимание! Подробно о том, кто является участниками коррупционной схемы в энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству – рассказываем в материале 24 Канала.

Когда Миндича и Цукермана объявят в розыск?