Две из трех квартир были приобретены в 2023 году в премиальном жилом комплексе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Hromadske.

Когда и за сколько Стелла Миндич купила недвижимость?

Из материалов расследования стало известно, что одну из киевских квартир, мать Миндича приобрела в 2020 году. Она расположена в доме на Грушевского 9-А, а площадь объекта составляет 214 квадратных метров.

В 2023 году Стелла Миндич стала обладательницей еще двух квартир в престижном киевском жилом комплексе "Метрополь". Эти объекты относятся к премиум-сегменту и расположены в одном из центральных районов столицы. Общая площадь двух этих объектов достигает почти 200 квадратных метров. Известно, что рыночная цена квартир на 2023 год оценивалась почти в 600 000 долларов, но фактическая сумма, которую могла заплатить мать Миндича, вероятно, была ниже. По информации издания, Стелла Миндич потратила на эти две квартиры почти 3 миллиона гривен.

Приобретенные объекты принадлежали застройщику ЖК "Метрополь" – ООО "СКАЙПРОДЖЕКТ", владельцем которого является Александр Глимбовский, тесть бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В чем обвиняют Миндича?