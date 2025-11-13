Миндич был совладельцем популярных компаний, а также продюсером различных известных проектов. В материале 24 Канала предлагаем узнать, где фигурирует фамилия подозреваемого и что о нем говорят работники компаний.

К каким проектам причастен Тимур Миндич?

Очевидно, что в первую очередь речь пойдет о Студии "Квартал 95". По данным YouControl, Миндич является одним из бенефициаров и учредителей компании "Квартала ТВ" и "ВИЖН Квартал ТВ". Вчера Студия "Квартал 95" опубликовала сообщение, в котором открестилась от своего бенефициара и соучредителя.

Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента,

– отметили в заметке.

В заявлении они попросили не использовать их бренд в политизированных контекстах и не спекулировать на их имени. И все же в этой теме речь идет не о контенте "Квартала", а о том, кто физически или юридически причастен к компании.

"Квартал 95" и Тимур Миндич / Коллаж Show 24

Кроме того, Stadium Family объявило о прекращении работы их ютуб-канала. Оказалось, что Тимур Миндич является продюсером и совладельцем "Стедиум Фемили".

Компания опубликовала пост, где объяснила, что их команда не причастна к политике. Сейчас они прекращают работу канала на неопределенный срок.

Stadium Family прекращает работу канала / Фото с фейсбука компании

Заметим, что в конце выпусков на ютуб-канале Stadium Family можно увидеть в титрах имя Тимура Миндича как продюсера.

Тимур Миндич был продюсером Stadium Family / Скриншот с видео

Известно, что подозреваемый в коррупционном скандале владеет 75% компании "Стедиум Фемили", другая доля принадлежит актеру Студии "Квартал 95" Владимиру Мартынцу.

Сегодня еще и оказалось, что Тимур Миндич был продюсером популярного украинского сериала "Обратное направление".

Тимур Миндич был продюсером "Обратного направления" / Скриншот из 1 серии

На протяжении многих лет бизнесмен занимался продюсерством. Поэтому его фамилия фигурирует и в других кинокартинах: "Укус волчицы", "Не отпускай", "Клятва врача", "Ментовские войны. Одесса", "Команда" и другие.

Кроме кинопроизводства, Миндич контролирует еще несколько компаний в сферах торговли, ресторанного бизнеса, мобильного питания, инженерии и тому подобное. Среди них:

"КВАРЦИТ ДМ";

"НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН";

"КИНОСТОЛИЦА";

"ДРАЙВ ПРОДАКШН";

"ГУД ЛУКИНГ";

"КОНТРОЛЬ СЕРВИС";

"СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС";

"КИЕВ ТОРА ЦЕНТР" и тд.

Отметим, что это далеко не весь список компаний, где фигурирует бизнесмен. Некоторые из них уже прекратили свою деятельность.

Главное о деле Тимура Миндича