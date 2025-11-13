Миндич был совладельцем популярных компаний, а также продюсером различных известных проектов. В материале 24 Канала предлагаем узнать, где фигурирует фамилия подозреваемого и что о нем говорят работники компаний.
К каким проектам причастен Тимур Миндич?
Очевидно, что в первую очередь речь пойдет о Студии "Квартал 95". По данным YouControl, Миндич является одним из бенефициаров и учредителей компании "Квартала ТВ" и "ВИЖН Квартал ТВ". Вчера Студия "Квартал 95" опубликовала сообщение, в котором открестилась от своего бенефициара и соучредителя.
Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента,
– отметили в заметке.
В заявлении они попросили не использовать их бренд в политизированных контекстах и не спекулировать на их имени. И все же в этой теме речь идет не о контенте "Квартала", а о том, кто физически или юридически причастен к компании.
"Квартал 95" и Тимур Миндич / Коллаж Show 24
Кроме того, Stadium Family объявило о прекращении работы их ютуб-канала. Оказалось, что Тимур Миндич является продюсером и совладельцем "Стедиум Фемили".
Компания опубликовала пост, где объяснила, что их команда не причастна к политике. Сейчас они прекращают работу канала на неопределенный срок.
Stadium Family прекращает работу канала / Фото с фейсбука компании
Заметим, что в конце выпусков на ютуб-канале Stadium Family можно увидеть в титрах имя Тимура Миндича как продюсера.
Тимур Миндич был продюсером Stadium Family / Скриншот с видео
Известно, что подозреваемый в коррупционном скандале владеет 75% компании "Стедиум Фемили", другая доля принадлежит актеру Студии "Квартал 95" Владимиру Мартынцу.
Сегодня еще и оказалось, что Тимур Миндич был продюсером популярного украинского сериала "Обратное направление".
Тимур Миндич был продюсером "Обратного направления" / Скриншот из 1 серии
На протяжении многих лет бизнесмен занимался продюсерством. Поэтому его фамилия фигурирует и в других кинокартинах: "Укус волчицы", "Не отпускай", "Клятва врача", "Ментовские войны. Одесса", "Команда" и другие.
Кроме кинопроизводства, Миндич контролирует еще несколько компаний в сферах торговли, ресторанного бизнеса, мобильного питания, инженерии и тому подобное. Среди них:
- "КВАРЦИТ ДМ";
- "НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН";
- "КИНОСТОЛИЦА";
- "ДРАЙВ ПРОДАКШН";
- "ГУД ЛУКИНГ";
- "КОНТРОЛЬ СЕРВИС";
- "СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС";
- "КИЕВ ТОРА ЦЕНТР" и тд.
Отметим, что это далеко не весь список компаний, где фигурирует бизнесмен. Некоторые из них уже прекратили свою деятельность.
Главное о деле Тимура Миндича
- 10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции под кодовым названием "Мидас". Среди фигурантов – министры, чиновники и друзья президента Зеленского.
- Службы разоблачили большую коррупционную схему в сфере энергетики. Оказалось, что упомянутые влиятельные люди придумали схему, как зарабатывать на "откатах".
- НАБУ утверждает, что именно Тимур Миндич был руководителем этой преступной группировки. В материалах дела он фигурирует под кодовым именем "Карлсон". Но подозреваемый выехал из Украины и сейчас, вероятно, находится в Израиле.
- Сегодня Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана на три года.