Дві з трьох квартир було придбано у 2023 році у преміальному житловому комплексі столиці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування Hromadske.
Дивіться також Не тільки "Квартал 95": до яких популярних проєктів причетний Тимур Міндіч
Коли та за скільки Стелла Міндіч купила нерухомість?
З матеріалів розслідування стало відомо, що одну з київських квартир, мати Міндіча придбала у 2020 році. Вона розташована в будинку на Грушевського 9-А, а площа об'єкта становить 214 квадратних метрів.
У 2023 році Стелла Міндіч стала власницею ще двох квартир у престижному київському житловому комплексі "Метрополь". Ці об'єкти належать до преміумсегмента та розташовані в одному з центральних районів столиці. Загальна площа двох цих об'єктів сягає майже 200 квадратних метрів. Відомо, що ринкова ціна квартир на 2023 рік оцінювалась майже у 600 000 доларів, але фактична сума, яку могла заплатити мати Міндіча, ймовірно, була нижчою. За інформацією видання, Стелла Міндіч витратила на ці дві квартири майже 3 мільйони гривень.
Придбані об'єкти належали забудовнику ЖК "Метрополь" – ТОВ "СКАЙПРОДЖЕКТ", власником якого є Олександр Глімбовський, тесть колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
У чому звинувачують Міндіча?
Тимур Міндіч – бізнесмен, співвласник Студії "Квартал 95" фігурує у справі про масштабну корупцію на державному стратегічному об'єкті Енергоатом.
Злочинне угрупування на чолі з Міндічем змушувало постачальників платити "відкати" у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів, щоб уникнути блокування платежів за їхні послуги чи товари або не втратити статус постачальника.
Міндіч покинув Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків НАБУ. Наразі відомо, що він разом Цукерманом переховується в Ізраїлі.
НАБУ показало низку записів розмов фігурантів справи, де ті обговорюють "відкати". На плівках Міндіча позначають як "Карлсон".