Чи можуть екстрадувати Міндіча з Ізраїлю: директор НАБУ пояснив, які кроки необхідні

Детективи НАБУ працюють над тим, щоб запустити процедуру екстрадиції фігуранта справи про відмивання коштів у сфері енергетики. Щоб запустити процес, потрібно ще провести певні слідчі дії.

За словами Кривоноса, ізраїльське громадянство Міндіча не врятує. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Чи можна екстрадувати Міндіча в Україну?

Кривонос зазначив, що для старту процедури екстрадиції слідчим ще потрібно виконати низку процесуальних дій, зокрема отримати у Вищого антикорупційного суду рішення про обрання запобіжного заходу. За словами Кривоноса, детективи вже працюють у цьому напрямку.

Керівник Бюро також наголосив, що наявність ізраїльського громадянства у Тимура Міндіча не робить його екстрадицію з Ізраїлю "абсолютно неможливою історією".

"Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни", – пояснив Кривонос.

Коли Міндіча та Цукермана оголосять у розшук?