В Овальном кабинете мужчина потерял сознание за спиной Трампа: СМИ распространяется видео инцидента

6 ноября во время пресс-конференции в Овальном кабинете один из присутствующих мужчин потерял сознание позади президента Дональда Трампа. Событие произошло во время объявления соглашения с фармкомпаниями Eli Lilly и Novo Nordisk по снижению цен на популярные препараты от ожирения Zepbound и Wegovy.

Свидетели сообщают, что когда мужчина упал, руководитель Центров Medicare и Medicaid доктор Мехмет Оз успел подхватить его голову, чтобы тот не ударился. К пострадавшему сразу бросились представители медицинской службы Белого дома, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что известно о мужчине, который потерял сознание возле Трампа?

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже заявила, что мужчина был гостем одной из компаний, приглашенных на мероприятие, и с ним все в порядке.

Через полчаса, когда пресс-конференцию возобновили, Трамп прокомментировал ситуацию: "Один из представителей компаний немного потерял сознание. Мы видели, как он упал, но с ним все хорошо. Его осмотрели врачи, он в порядке".

Сначала в СМИ появилась информация, что человек, который потерял сознание, был топ-менеджером Novo Nordisk Гордоном Финдли. Однако компания это опровергла.

В Novo Nordisk уточнили, что гендиректор Майк Доусдар и исполнительный вице-президент по вопросам операций в США Дэйв Мур были единственными представителями компании в Овальном кабинете.

Заметим, что во время пресс-конференции Трамп объявил о соглашении между правительством США и фармпроизводителями по снижению стоимости препаратов для похудения и включения их в программу Medicare со следующего года. По словам президента, это "спасет жизни" и сделает лечение ожирения доступным для миллионов американцев.

Мужчина теряет сознание возле Трампа: смотрите видео

Последние случаи головокружений в прямом эфире