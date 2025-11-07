В Овальному кабінеті чоловік знепритомнів за спиною Трампа: ЗМІ шириться відео інцидента

6 листопада під час пресконференції в Овальному кабінеті один із присутніх чоловіків знепритомнів позаду президента Дональда Трампа. Подія сталася під час оголошення угоди з фармкомпаніями Eli Lilly та Novo Nordisk щодо зниження цін на популярні препарати від ожиріння Zepbound і Wegovy.

Свідки повідомляють, що коли чоловік упав, керівник Центрів Medicare та Medicaid доктор Мехмет Оз встиг підхопити його голову, щоб той не вдарився. До постраждалого одразу кинулися представники медичної служби Білого дому, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Найбільший НПЗ у Нью-Мексико вибухнув: густий дим накрив Артезію

Що відомо про чоловіка, який знепритомнів біля Трампа?

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пізніше заявила, що чоловік був гостем однієї з компаній, запрошених на захід, і з ним все гаразд.

Через пів години, коли пресконференцію відновили, Трамп прокоментував ситуацію: "Один із представників компаній трохи знепритомнів. Ми бачили, як він упав, але з ним усе добре. Його оглянули лікарі, він у порядку".

Спочатку у ЗМІ з'явилася інформація, що чоловік, який втратив свідомість, був топменеджером Novo Nordisk Гордоном Фіндлі. Однак компанія це спростувала.

У Novo Nordisk уточнили, що гендиректор Майк Доусдар і виконавчий віцепрезидент із питань операцій у США Дейв Мур були єдиними представниками компанії в Овальному кабінеті.

Зауважимо, що під час пресконференції Трамп оголосив про угоду між урядом США та фармвиробниками щодо зниження вартості препаратів для схуднення та включення їх у програму Medicare з наступного року. За словами президента, це "врятує життя" та зробить лікування ожиріння доступнішим для мільйонів американців.

Чоловік втрачає свідомість біля Трампа: дивіться відео

Останні випадки запаморочень у прямому ефірі