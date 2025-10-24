Мужчина умер после пребывания в ТЦК: полиция предоставила первые результаты экспертизы

После мобилизации в Киеве умер 43-летний Роман Сопин, от получил серьезные травмы. Полиция обнародовала первые результаты судмедэкспертизы.

Мужчина получил травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.

Какие результаты судмедэкспертизы по смерти мобилизованного мужчины?

По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться результатов гистологических исследований. Расследование продолжается.

Что известно о гибели Романа Сопина?