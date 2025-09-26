Согласно решению Кабмина, граждане в возрасте 25 –60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. За нарушение гражданам грозят штрафы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Читайте также Уклонение от мобилизации: можно ли избежать наказания из-за срока давности дела

Кому грозит штраф за нарушение учета?

В Минобороны заявляют, что автоматический воинский учет уменьшит количество ручных операций и потребность посещать ТЦК.

Таким образом, данные о таких мужчинах уже внесены в Реестр военнообязанных "Оберіг", и они могут проверить информацию о себе в приложении Резерв+.

Важно! Штраф за нарушение правил воинского учета для граждан составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. В случае отказа оплатить его добровольно возможна блокировка банковских счетов.

Сколько именно мужчин сейчас находятся вне учета без законных оснований, в Минобороны пока не уточнили. В то же время, по словам экспертов, отныне каждый из них может ожидать соответствующий штраф.

Также неизвестно, какая именно информационная база служила источником для автоматического переноса данных в "Оберіг". Впрочем, как отмечают специалисты, внедрение автоматического учета через интеграцию государственных реестров было лишь вопросом времени.

Что известно об автоматическом воинском учете?