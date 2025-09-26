Згідно з рішенням Кабміну, громадяни віком 25 – 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. За порушення громадянам загрожують штрафи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Кому загрожує штраф за порушення обліку?

У Міноборони заявляють, що автоматичний військовий облік зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК.

Таким чином, дані про таких чоловіків уже внесені до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", і вони можуть перевірити інформацію про себе в застосунку Резерв+.

Важливо! Штраф за порушення правил військового обліку для громадян становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. У разі відмови сплатити його добровільно можливе блокування банківських рахунків.

Скільки саме чоловіків нині перебувають поза обліком без законних підстав, у Міноборони поки не уточнили. Водночас, за словами експертів, віднині кожен з них може очікувати на відповідний штраф.

Також невідомо, яка саме інформаційна база слугувала джерелом для автоматичного перенесення даних до "Оберіг". Втім, як зазначають фахівці, впровадження автоматичного обліку через інтеграцію державних реєстрів було лише питанням часу.

Що відомо про автоматичний військовий облік?