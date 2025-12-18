Мы не готовы выходить из Донбасса, –Зеленский

Путин в очередной раз потребовал получить контроль над Донбассом. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается оставить территорию Донбасса.

Об этом сообщил Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.

Готова ли Украина идти на территориальные уступки?

Зеленский отметил, что Путин открыто заявляет о своей позиции относительно украинских территорий.

Мы все знаем позицию России. Она хочет тотального захвата Донбасса. А сейчас они хотят, чтобы мы (украинские военные – 24 Канал) выходили из Донбасса,

– добавил президент.

Зеленский снова подчеркнул, что Украина не готова на территориальные уступки и не планирует оставлять территорию Донбасса.

Президент подчеркнул, что сейчас представители США ищут возможные пути компромисса по этому вопросу. Также в течение пятницы и субботы, 18 и 19 декабря, будет происходить обсуждение ключевых аспектов 20-пунктного мирного плана, в частности гарантий безопасности и плана восстановления страны после войны. В переговорах примут участие представители Украины и США, возможно присоединится и европейская делегация.

Что сказал Зеленский об экономике России?