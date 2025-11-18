На аэродроме "Энгельс" появились загадочные грузовики: что там могут прятать

На авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области России было зафиксировано 137 грузовиков. Такая активизация может быть связана с подготовкой к возможным атакам по Украине.

Однако накопление техники на авиабазе в Энгельсе является очень рискованным шагом со стороны россиян. Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, к чему может готовиться противник.

Как сейчас россияне используют авиабазу "Энгельс"?

Мусиенко отметил, что это может быть подготовкой к вероятным атакам по Украине, ведь враг не отказывается от тактики нанесения ударов по территории нашей страны.

Также россияне мониторят погодные условия и, вероятно, считают, что когда температура снизится, то каждая следующая комбинированная атака будет иметь более серьезные последствия для энергетической системы Украины.

Военнослужащий обратил внимание на то, что сейчас авиабазу "Энгельс" россияне используют как аэродром подскока.

Если раньше, в 2022 году, там базировалась российская авиация, борта находились на ремонте, на обслуживании, то сейчас Россия использует этот аэродром довольно быстро,

– подчеркнул он.

Накануне атаки враг концентрируется там, проводит ее и оттуда пытается перебазировать самолеты, чтобы уменьшить свое присутствие. Или, как пояснил военный, когда возникает другая необходимость, однако обычно это все связано с возможностями подготовки к следующим атакам.

В чем уникальность "Энгельса"?

В то же время концентрация такого количества грузовиков на аэродроме в Саратовской области является опасным для противника, потому что Украина неоднократно демонстрировала, что может туда достать и нанести удары.

Обратите внимание! Украина ранее атаковала аэродром "Энгельс", в частности, 6 июня 2025 года. Тогда был нанесён нанесен удар по месту скопления российской авиации. Было зафиксировано поражение по меньшей мере 3 резервуаров с горючим, в результате чего возник серьезный пожар.

"Однако у россиян нет другого выхода, как делать это. Потому что авиабаза "Энгельс" является определенным образом уникальной – только там могут проводиться определенные регламентные работы по усовершенствованию, по дооснащению российских самолетов типа Ту. Эти работы они не могут проводить, например, на аэродроме "Оленья", – отметил Александр Мусиенко.

Также эта техника не находится, по его словам, на аэродроме в течение недель. Там проведут определенные работы и постепенно эта техника будет оттуда исчезать. Индикатором будет служить снаряжение самолетов и их возможная готовность.

Украина же значительно увеличила свои возможности. Буквально на прошлой неделе враг был вынужден поднимать свои самолеты, в частности с аэродрома "Энгельс", потому что под ударом был Саратовский НПЗ и не только,

– подчеркнул он.

Военнослужащий добавил, что поэтому противник, остерегаясь за собственные самолеты, осуществляет их переброску на, как он считает, более защищенные аэродромы.

Что происходит на аэродроме "Энгельс"?