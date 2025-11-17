Соответствующие спутниковые снимки опубликовали в телеграмм-канале "Стратегическая авиация РФ", передает 24 Канал.

Что происходит на аэродроме в России?

На кадрах со спутника за 15 ноября впервые зафиксировали 137 грузовиков на российской авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области. Согласно снимкам, вся техника расположена на стоянке для самолетов. Рядом с ней также видно транспортный Ан-12.

Грузовики на аэродроме "Энгельс-2" / Фото из телеграмма "Стратегическая авиация РФ"

СМИ предполагает, что транспорт мог перевезти вооружение для стратегических бомбардировщиков, которые базируются на этом объекте. Однако точная цель пребывания грузовиков неизвестна.

"Милитарный" напоминает, что на аэродроме продолжается расширение инфраструктуры. С октября 2025 года там проводят строительные работы. Во время строительства там заметили разметку под 12 парковочных мест.

Это может свидетельствовать, как пишет издание, о вероятной подготовке к размещению новых стратегических Ту-95МС, Ту-160, а также Су-34 и Су-35.

