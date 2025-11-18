На аеродромі "Енгельс" з’явилися загадкові вантажівки: що там можуть ховати

На авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області Росії було зафіксовано 137 вантажівок. Така активізація може бути пов'язана з підготовкою до можливих атак по Україні.

Проте накопичення техніки на авіабазі в Енгельсі є дуже ризикованим кроком з боку росіян. Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, до чого може готуватися противник.

Як зараз росіяни використовують авіабазу "Енгельс"?

Мусієнко наголосив, що це може бути підготуванням до імовірних атак по Україні, адже ворог не відмовляється від тактики завдання ударів по території нашої країни.

Також росіяни моніторять погодні умови і, ймовірно, вважають, що коли температура знизиться, то кожна наступна комбінована атака матиме більш серйозні наслідки для енергетичної системи України.

Військовослужбовець звернув увагу на те, що зараз авіабазу "Енгельс" росіяни використовують як аеродром підскоку.

Якщо раніше, у 2022 році, там базувалась російська авіація, борти перебували на ремонті, на обслуговуванні, то зараз Росія використовує цей аеродром доволі швидко,

Напередодні атаки ворог концентрується там, проводить її і звідти намагається перебазувати літаки, щоб зменшити свою присутність. Або, як пояснив військовий, коли виникає інша необхідність, проте зазвичай це все пов'язано із можливостями підготовки до наступних атак.

У чому унікальність "Енгельса"?

Водночас концентрація такої кількості вантажівок на аеродромі у Саратівській області є небезпечним для противника, тому що Україна неодноразово демонструвала, що може туди дістати і завдати ударів.

Зверніть увагу! Україна раніше атакувала аеродром "Енгельс", зокрема, 6 червня 2025 року. Тоді було завдано удару по місцю скупчення російської авіації. Було зафіксовано ураження щонайменше 3 резервуарів з пальним, внаслідок чого виникла серйозна пожежа.

"Однак у росіян немає іншого виходу, як робити це. Тому що авіабаза "Енгельс" є певним чином унікальною – тільки там можуть проводитися певні регламентні роботи з удосконалення, з дооснащення російських літаків типу Ту. Ці роботи вони не можуть проводити, наприклад, на аеродромі "Оленья", – зазначив Олександр Мусієнко.

Також ця техніка не перебуває, за його словами, на аеродромі впродовж тижнів. Там проведуть певні роботи і поступово ця техніка буде звідти зникати. Індикатором буде служити спорядження літаків і їхня можлива готовність.

Україна ж значно збільшила свої можливості. Буквально минулого тижня ворог був вимушений підіймати свої літаки, зокрема з аеродрому "Енгельс", тому що під ударом був Саратовський НПЗ і не тільки,

Військовослужбовець додав, що тому противник, остерігаючись за власні літаки, здійснює їх перекидання на, як він вважає, захищеніші аеродроми.

Що відбувається на аеродромі "Енгельс"?