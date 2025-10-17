Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Что указывает на то, что "Энгельс-2" расширяют?

На изменения обратили внимание аналитики ресурса AviVector. Синим показано, как в северной части аэропорта заливают бетон. Красное – это работы, которые завершили в южной части. Впоследствии россияне проложили бетонную полосу вдоль участка новой рулежной дорожки.



Россия расширяет аэродром "Энгельс-2" / AviVector, фото со страницы в Х

Во время недавних земляных работ замечена разметка, которая указывает на намерение создать на этом участке 12 парковочных мест. Напомним, что о планах по расширению базы стало известно еще в мае, а первые строительные работы зафиксировали 23 марта этого года,

– написали в "Милитарном".

Там предположили, что дополнительные "паркоместа" могут быть предназначены для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, а также для фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. И напомнили, что подобную конфигурацию площадок ранее фиксировали на авиабазе "Дягилево" в Рязанской области.

Авиабаза "Энгельс-2" относится к важнейшим узлам российской стратегической авиации: именно там базируются Ту-160. На ее территории хранится большое количество крылатых ракет и авиабомб, а оттуда неоднократно осуществлялись взлеты и запуски крылатых ракет по украинским городам,

– подчеркнуло издание.

Справка. История именно "Энгельса-2" достигает начала 1950-х годов. Тогда началось строительство нового аэродрома с бетонной взлетно-посадочной полосой. В дальнейшем, в 1954 году, создали авиационную часть. Первые бомбардировщики прибыли на новую авиабазу в течение 1955 – 1957 годов. Важно, что это единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. До "Энгельса-2" в 1930-1950 годах существовала военная школа пилотов – ее потом стали называть "Энгельс-1".

