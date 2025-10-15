Местные власти пока замалчивают этот инцидент. Об этом стало известно из телеграмм-канала "ASTRA", передает 24 Канал.

Что известно о падении бомбы в Энгельсе?

Населенный пункт Квасниковка входит в состав города Энгельс. Именно там на днях с российского самолета нештатно упала авиационная бомба (ФАБ-500.

По данным из источников в российских экстренных службах, снаряд не разорвался, пострадавших нет.

К слову, в городе Энгельс расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России.

Генштаб информировал, что в частности отсюда взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

По информации ASTRA, с начала 2025 года по меньшей мере 126 авиабомб и еще три ракеты упали с российских самолетов на территории страны-агрессора и на оккупированных землях Украины.

В то же время в 2024 году на эти территории упало не менее 165 авиабомб ФАБ.

Для противодействия украинской ПВО российская армия начала оснащать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такой модернизации на бомбах появляются крылья и спутниковое наведение, что позволяет запускать их с территории России.



Российский аэродром в Энгельсе / Фото из телеграмм-канала УС

Однако из-за несовершенства системы бомбы не всегда долетают до целей и падают на российские территории.

Власти стараются максимально скрывать такие случаи, а когда от падения российских авиабомб страдают мирные жители, они заявляют, что причина в атаках ВСУ.

