Нашли повешенными в сарае: на Черниговщине расследуют жестокое убийство кота и собаки

В Черниговской области полиция изучает обстоятельства гибели животных. Их нашли повешенными.

О случае неслыханной жестокости правоохранителям сообщила жительница Понорницкой громады.

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Повесили в сарае

Женщина рассказала, что в сарае одного из домохозяйств она обнаружила кошку и собаку. Обоих повесили.

На место инцидента прибыли полицейские. Они допросили местных жителей и вероятных свидетелей преступления.

Известно, что полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Юноши до смерти замучили летучую мышь

В Кременчуге двое 19-летних парней издевались над летучей мышью, найденного в заброшенном здании. Видео пыток попало в соцсеть.

На кадрах мучители играли летучей мышью в футбол, оторвали ему крыло и били о стену.

После того, как видео пошло гулять по сетям, его встретили правоохранители. Они возбудили уголовное дело против парней. Оба злоумышленника признали свою вину. Суд дал каждому по 5 лет лишения свободы, однако уволил их от отбывания наказания, назначив испытательный срок на 2 года.

Другие случаи жестокости в отношении животных