Нашли повешенными в сарае: на Черниговщине расследуют жестокое убийство кота и собаки
Источник:Полиция Черниговской области
В Черниговской области полиция изучает обстоятельства гибели животных. Их нашли повешенными.
О случае неслыханной жестокости правоохранителям сообщила жительница Понорницкой громады.
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Повесили в сарае
Женщина рассказала, что в сарае одного из домохозяйств она обнаружила кошку и собаку. Обоих повесили.
На место инцидента прибыли полицейские. Они допросили местных жителей и вероятных свидетелей преступления.
Известно, что полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Юноши до смерти замучили летучую мышь
В Кременчуге двое 19-летних парней издевались над летучей мышью, найденного в заброшенном здании. Видео пыток попало в соцсеть.
На кадрах мучители играли летучей мышью в футбол, оторвали ему крыло и били о стену.
После того, как видео пошло гулять по сетям, его встретили правоохранители. Они возбудили уголовное дело против парней. Оба злоумышленника признали свою вину. Суд дал каждому по 5 лет лишения свободы, однако уволил их от отбывания наказания, назначив испытательный срок на 2 года.
Другие случаи жестокости в отношении животных
- В Одесской области мужчина на глазах малолетних детей убил дворового щенка. Злоумышленник сначала спровоцировал собаку, а затем, схватив за задние лапы, ударил ее головой о дерево.
- В Днепре женщина выбросила собаку с 5-го этажа. Когда ее спросили, зачем она это сделала, нарушительница заявила, что животное было "метисом".
- В Ровенской области 13-летняя девочка в била кота с помощью металлических ножниц и нож. Затем она надругалась и расчленила тело животного.