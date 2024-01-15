Знайшли повішеними у сараї: на Чернігівщині розслідують жорстоке вбивство кота та собаки

У Чернігівській області поліція вивчає обставини загибелі тварин. Їх знайшли повішеними.

Про випадок нечуваної жорстокості правоохоронцям повідомила жителька Понорницької громади.

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Повісили у сараї

Жінка розповіла, що у сараї одного із домогосподарств вона виявила кота і собаку. Обох повісили.

На місце інциденту прибули поліцейські. Вони допитали місцевих жителів та ймовірних свідків злочину.

Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Юнаки до смерті закатували кажана

У Кременчуці двоє 19-річних хлопців знущалися з кажана, якого знайшли в покинутій будівлі. Відео тортур потрапило до соцмережі.

На кадрах мучителі гралися кажаном у футбол, відірвали йому крило та били об стіну.

Опісля того, як відео пішло гуляти по мережах, на нього натрапили правоохоронці. Вони відкрили кримінальну справу проти хлопців. Обоє зловмисників визнали свою провину. Суд дав кожному по 5 років позбавлення волі, однак звільнив їх від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 2 роки.

Інші випадки жорстокості щодо тварин