На фоне мятежа Пригожина: Лукашенко отдал приказ привести армию в полную готовность
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ привести армию в полную боевую готовность. Такое решение диктатор принял на фоне мятежа Пригожина.
В Беларуси с утра 27 июня началась встреча Лукашенко с журналистами и силовиками. Пропагандистские СМИ сообщили первые заявления белорусского диктатора. В частности, о решении привести армию в готовность, сообщает 24 Канал.
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Мною было отдано все предписания по приведению армии в полную боевую готовность,
– заявил Лукашенко.
Лукашенко не уточнил, почему принял такое решение: привиделись ли ему где-то диверсанты, угроза со стороны ВСУ, или, возможно, просто боится скрывать в своем государстве вагнеровцев и "недореволюционера" Пригожина.
Впрочем, причина и мотивы диктатора таки понятны – боится повтора мятежа в Беларуси, подобно недавно пережившему его другу Путину.
"30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом", – считает Лукашенко.
Боится мятежа
Лукашенко прокомментировал призывы и планы возможного "вооруженного мятежа", упомянул о "беглецах".
Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге россии. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Родина одна,
– сказал Лукашенко.
Он заявил, что должен прояснить позицию Беларуси, учитывая роль страны в разрешении этой ситуации, но сказал лишь о "вбросах и инсинуациях" в СМИ.
"И наши беглецы засуетились. Правда, фальстарт случился. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов нужно получить. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться", – сказал Лукашенко.
При этом утверждает, что "технические возможности, чтобы противостоять угрозе с Запада есть" и добавил, что "цветные революции не случаются, если для этого в стране нет причин".
Обратите внимание! Детали соглашения Лукашенко с Пригожиным неизвестны, а условия, на которых он согласился остановить мятеж, и в каком составе руководитель и подразделения ППК "Вагнер" переходят на территорию Беларуси – неизвестны.
В то же время, СМИ уже сообщили о размещении лагерей для вагнеровцев в Беларуси. Мол, у руководства Могилевской области есть соответствующий приказ. Впрочем, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" это не подтверждает.