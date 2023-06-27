"Я 30 років готуюсь до війни": Лукашенко віддав наказ привести армію в повну готовність

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ привести армію в повну бойову готовність. Таке рішення диктатор прийняв на тлі заколоту Пригожина.

У Білорусі зранку 27 червня розпочалася зустріч Лукашенка з журналістами та силовиками. Пропагандистські ЗМІ повідомили перші заяви білоруського диктатора. Зокрема, про рішення привести армію у готовність, інформує 24 Канал.

Дивіться також Літак Пригожина приземлився у Білорусі, – "Білоруський Гаюн"

Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність,

– заявив Лукашенко.

Лукашенко не уточнив, чому прийняв таке рішення: чи йому десь привиділись диверсанти, загроза з боку ЗСУ, чи можливо, просто боїться переховувати у своїй державі вагнерівців і "недореволюціонера" Пригожина.

Втім, причина і мотиви диктатора таки зрозумілі – боїться повтору заколоту в Білорусі, подібно до того, який нещодавно пережив його друг Путін.

"30 років я готуюся до війни. Тому ми сьогодні живемо під мирним небом", – вважає Лукашенко.

Боїться заколоту

Лукашенко прокоментував заклики та плани можливого "збройного заколоту", згадав про "втікачів".

Не буду приховувати, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна,

— сказав Лукашенко.

Він заявив, що має прояснити позицію Білорусі, враховуючи роль країни у вирішенні цієї ситуації, але сказав лише про "вкиди та інсинуації" у ЗМІ.

"І наші втікачі заметушились. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. 250 мільйонів треба отримати. Встигли навіть опублікувати чергові заклики і плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "озброєного заколоту": треба ж звітувати", – сказав Лукашенко.

При цьому переконує, що "технічні можливості, щоб протистояти загрозі із Заходу є" та додав, що "кольорові революції не трапляються, якщо для цього в країні немає причин".

Зверніть увагу! Деталі угоди Лукашенка із Пригожиним невідомі, а умови, на яких він погодився зупинити заколот і у якому складі керівник та підрозділи ПВК "Вагнер" переходять на територію Білорусі – невідомі.

Водночас ЗМІ уже повідомили про розміщення таборів для вагнерівців у Білорусі. Мовляв, керівництво Могилівської області має відповідний наказ. Утім, моніторингова група "Беларускі Гаюн" це не підтверджує.