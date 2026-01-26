В Киевской области – взрывы: работает ПВО, постоянно заходят новые БПЛА
- В Киевской области вечером 26 января прогремели взрывы из-за работы ПВО по российским БПЛА.
- Воздушную тревогу объявили еще в 14:12.
В Киевской области вечером 26 января прогремели взрывы. Работает ПВО по российским БПЛА.
Об этом сообщает Киевская ОВА. Находитесь в укрытиях до отбоя.
Что известно о взрывах на Киевщине?
Воздушную тревогу в Киевской области объявили еще в 14:12. С тех пор российские беспилотники терроризируют столичный регион.
В частности, мониторы писали, что над Вышгородом и центральными районами Киева находились неустановленные БПЛА. Предварительно предполагали, что это "БМ-35" с системой управления и Starlink.
В 17:26 Воздушные силы предупреждали о БПЛА на севере Киева в направлении Киевского водохранилища и еще об одном на юге от Украинки южным курсом.
Третий летел в направлении Киева с юга.
В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– написали в ОВА в 17:31.
В 17:40 предупредили о еще одном БПЛА на юге от населенного пункта Украинка, курс – западный.
Через 4 минуты очередную группу беспилотников в направлении Киева зафиксировали с юга.
Российские цели фиксировали и вблизи Ржищева, Барышевки, Триполья и тому подобное.
Последние атаки на Украину
Днем 26 января в Днепре слышали серию сильных взрывов из-за ударов российских БПЛА. Мониторы сообщали о движении "Шахедов" в направлении Днепра, Павлограда и Соленого.
А ночью оккупанты атаковали Запорожский район. В Вольнянске начался пожар, были повреждены многоэтажки. Пострадавших нет.
Также в этот день стало известно, что во время атаки 24 января были повреждены объекты Киево-Печерской лавры. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны.