В Киевской области – взрывы: работает ПВО, постоянно заходят новые БПЛА

В Киевской области вечером 26 января прогремели взрывы. Работает ПВО по российским БПЛА.

Об этом сообщает Киевская ОВА. Находитесь в укрытиях до отбоя.

Что известно о взрывах на Киевщине?

Воздушную тревогу в Киевской области объявили еще в 14:12. С тех пор российские беспилотники терроризируют столичный регион.

В частности, мониторы писали, что над Вышгородом и центральными районами Киева находились неустановленные БПЛА. Предварительно предполагали, что это "БМ-35" с системой управления и Starlink.

В 17:26 Воздушные силы предупреждали о БПЛА на севере Киева в направлении Киевского водохранилища и еще об одном на юге от Украинки южным курсом.

Третий летел в направлении Киева с юга.

В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– написали в ОВА в 17:31.

В 17:40 предупредили о еще одном БПЛА на юге от населенного пункта Украинка, курс – западный.

Через 4 минуты очередную группу беспилотников в направлении Киева зафиксировали с юга.

Российские цели фиксировали и вблизи Ржищева, Барышевки, Триполья и тому подобное.

