На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

На Київщині увечері 26 січня пролунали вибухи. Працює ППО по російських БпЛА.

Про це повідомляє Київська ОВА. Перебувайте в укриттях до відбоїв.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Повітряну тривогу у Київській області оголосили ще о 14:12. Відтоді російські безпілотники тероризують столичний регіон.

Зокрема, о 17:26 Повітряні сили попереджали про БпЛА на півночі Києва в напрямку Київського водосховища та ще один на півдні від Українки південним курсом.

Третій летів у напрямку Києва з півдня.

Київщина: БпЛА на півдні від населеного пункту Українка, курс – західний,

– знову попередили у ПС о 17:40.

За 4 хвилин чергову групу БпЛА в напрямку Києва зафіксували з півдня.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– написали в ОВА.