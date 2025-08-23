Россияне атакуют Украину ударными дронами. Опасность вражеских беспилотников нависла над Киевщиной.

23 августа незадолго до шести утра в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов", передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 05:48 Воздушные силы сообщили о движении вражеского беспилотника из Черниговской области в направлении Броварского района Киевщины.

В 06:02 стало известно, что дрон окупантов идет мимо Бровары на Киев.

В 06:09 второй беспилотник россиян двигался курсом на Вишенки.

В 06:10 Киевская военная областная администрация предупредила о работе ПВО в регионе.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении властей.

В 06:20 мониторы сообщили о двух БПЛА курсах на Васильков.

В 06:31 Воздушные силы указали на движение БПЛА курсом на Фастов.

Обратите внимание! Оккупанты начали начинять разведывательные дроны "Гербера" осколочной боевой частью. Взрывчатка может активизироваться при снятии крышки.