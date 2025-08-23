На Киевщине прогремели взрывы
- Утром 23 августа в Киевской области прогремели взрывы.
- ПВО работала по вражеским дронам.
Россияне атакуют Украину ударными дронами. Опасность вражеских беспилотников нависла над Киевщиной.
23 августа незадолго до шести утра в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов", передает 24 Канал.
Смотрите также Серия взрывов прогремела в Конотопе на Сумщине: город атаковали "Шахеды"
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 05:48 Воздушные силы сообщили о движении вражеского беспилотника из Черниговской области в направлении Броварского района Киевщины.
В 06:02 стало известно, что дрон окупантов идет мимо Бровары на Киев.
В 06:09 второй беспилотник россиян двигался курсом на Вишенки.
В 06:10 Киевская военная областная администрация предупредила о работе ПВО в регионе.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– говорится в сообщении властей.
В 06:20 мониторы сообщили о двух БПЛА курсах на Васильков.
В 06:31 Воздушные силы указали на движение БПЛА курсом на Фастов.
Обратите внимание! Оккупанты начали начинять разведывательные дроны "Гербера" осколочной боевой частью. Взрывчатка может активизироваться при снятии крышки.