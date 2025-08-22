Оказалось, что враг начал начинять свои разведывательные беспилотники "Гербера" осколочной боевой частью. Об этом сообщил глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш", передает 24 Канал.

Что известно о модернизированных "Герберах"?

"Флеш" советует внимательно относиться к российским дронам-разведчикам, ведь они могут оказаться смертельно опасными.

Их заряд, вероятно, может быть активирован при снятии крышки.

Взрывоопасная "Гербера" оккупантов / Фото "Флеш"

Что известно о дроновых ударах России по Украине?