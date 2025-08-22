Виявилося, що ворог почав начиняти свої розвідувальні безпілотники "Гербера" осколковою бойовою частиною. Про це повідомив голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", передає 24 Канал.

Що відомо про модернізовані "Гербери"?

"Флеш" радить уважно ставитися до російських дронів-розвідників, адже вони можуть виявитися смертельно небезпечними.

Їх заряд, ймовірно, може бути активований при знятті кришки.

Вибухонебезпечна "Гербера" окупантів / Фото "Флеш"

Що відомо про дронові удари Росії по Україні?