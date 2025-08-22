Виявилося, що ворог почав начиняти свої розвідувальні безпілотники "Гербера" осколковою бойовою частиною. Про це повідомив голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", передає 24 Канал.
Що відомо про модернізовані "Гербери"?
"Флеш" радить уважно ставитися до російських дронів-розвідників, адже вони можуть виявитися смертельно небезпечними.
Їх заряд, ймовірно, може бути активований при знятті кришки.
Вибухонебезпечна "Гербера" окупантів / Фото "Флеш"
Що відомо про дронові удари Росії по Україні?
- Раніше повідомлялося, що прикордонники зафіксували зміну тактики застосування ворожих БпЛА типу "Гербера". Якщо раніше ці дрони здебільшого використовувалися для ведення розвідки або як фальш-цілі, то тепер усе частіше вони мають бойове навантаження.
- На Сумщині українські вибухотехніки виявили новий тип мінування: дрони з касетами протитанкових мін ПТМ-3. "Флеш" зазначив, що міни мають магнітний детонатор і можуть використовуватися для терактів на дорогах.
- В ГУР повідомили, що Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування. Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для ППО.