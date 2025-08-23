Росіяни атакують Україну ударними дронами. Небезпека ворожих безпілотників нависла над Київщиною.

23 серпня незадовго до шостої ранку у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів", передає 24 Канал.

Дивіться також Серія вибухів пролунала в Конотопі на Сумщині: місто атакували "Шахеди"

Що відомо про вибухи у Київській області?

О 05:48 Повітряні сили повідомили про рух ворожого безпілотника з Чернігівської області у напрямку Броварського району Київщини.

О 06:02 стало відомо, що дрон окупантів прямує повз Бровари на Київ.

О 06:09 другий безпілотник росіян рухався курсом на Вишеньки.

О 06:10 Київська військова обласна адміністрація попередила про роботу ППО в регіоні.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться у повідомленні влади.

О 06:20 монітори повідомили про два БпЛА курсом на Васильків.

Зверніть увагу! Окупанти почали начиняти розвідувальні дрони "Гербера" осколковою бойовою частиною. Вибухівка може активізуватися при знятті кришки.