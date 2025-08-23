23 серпня незадовго до шостої ранку у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів", передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Київській області?
О 05:48 Повітряні сили повідомили про рух ворожого безпілотника з Чернігівської області у напрямку Броварського району Київщини.
О 06:02 стало відомо, що дрон окупантів прямує повз Бровари на Київ.
О 06:09 другий безпілотник росіян рухався курсом на Вишеньки.
О 06:10 Київська військова обласна адміністрація попередила про роботу ППО в регіоні.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– йдеться у повідомленні влади.
О 06:20 монітори повідомили про два БпЛА курсом на Васильків.
Зверніть увагу! Окупанти почали начиняти розвідувальні дрони "Гербера" осколковою бойовою частиною. Вибухівка може активізуватися при знятті кришки.