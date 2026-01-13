На Киевщине раздаются взрывы

Вечером 13 января в Киевской области слышны взрывы. Россия атакует столичный регион.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Что известно о взрывах на Киевщине 13 января?

В КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали там.

Также чиновники просят соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников. Под фиксацией подразумевается любой способ – съемки видео, фотографирования, стриминг в соцсети или пересылка записей через мессенджеры.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Сейчас о возможных последствиях обстрела Киевщины 13 января пока не известно.

Во время утренней атаки в этот день и ночной враг бил по домам и критической инфраструктуре. Ввели экстренные отключения в Бучанском районе – в дополнение к Броварскому и Бориспольскому, где аварийные отключения действуют с 9 января.