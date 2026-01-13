На Київщині лунають вибухи

Увечері 13 січня в Київській області чути вибухи. Росія атакує столичний регіон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами", летіла балістика: для яких областей загроза

Що відомо про вибухи на Київщині 13 січня?

В КОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали там.

Також чиновники просять дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників. Під фіксацією мається на увазі будь-який спосіб – знімання відео, фотографування, стримінг у соцмережі чи пересилання записів через месенджери.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Наразі про можливі наслідки обстрілу Київщини 13 січня поки не відомо.

Під час ранкової атаки цього дня та нічної ворог гатив по будинках і критичній інфраструктурі. Запровадили екстрені відключення в Бучанському районі – на додачу до Броварського та Бориспільського, де аварійні відключення діють з 9 січня.