Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Що відомо про вибухи на Київщині 13 січня?
В КОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– написали там.
Також чиновники просять дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників. Під фіксацією мається на увазі будь-який спосіб – знімання відео, фотографування, стримінг у соцмережі чи пересилання записів через месенджери.
Наразі про можливі наслідки обстрілу Київщини 13 січня поки не відомо.
Під час ранкової атаки цього дня та нічної ворог гатив по будинках і критичній інфраструктурі. Запровадили екстрені відключення в Бучанському районі – на додачу до Броварського та Бориспільського, де аварійні відключення діють з 9 січня.