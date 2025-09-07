На Николаевщине прогремели взрывы
- Утром 7 сентября на Николаевщине были слышны взрывы.
- Воздушные силы предупреждали об опасности для области из-за движения крыльев ракет.
Российская армия не прекращает террор украинских городов. Утром 7 сентября в Николаевской области были слышны взрывы.
Об этом пишет 24 Канал
Что известно о взрывах на Николаевщине?
Около 6 часов утра в Воздушных силах информировали об опасности для Николаевской области. В частности, там предупреждали о движении крыльях ракет.
КР на Николаевщине в южном направлении,
– информировали в ВС в 5:59.
Через несколько минут стало известно о взрывах в регионе.
Важно! По состоянию на 6:12 по всей Украине раздается воздушная тревога. По территории всей страны объявлена ракетная опасность.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Где еще раздавались взрывы ночью 7 сентября?
Российские войска нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками. Известно, что в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилую застройку.
Под ударом врага оказалось и Днепр. Так, ночью там раздавались взрывы, дроны атаковали город.
Кременчуг также оказался под вражеским обстрелом. В регионе прозвучали десятки взрывов. Все службы работают. Сообщалось, что в части города отсутствует свет.