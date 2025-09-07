Российская армия не прекращает террор украинских городов. Утром 7 сентября в Николаевской области были слышны взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах на Николаевщине?

Около 6 часов утра в Воздушных силах информировали об опасности для Николаевской области. В частности, там предупреждали о движении крыльях ракет.

КР на Николаевщине в южном направлении,

– информировали в ВС в 5:59.

Через несколько минут стало известно о взрывах в регионе.

Важно! По состоянию на 6:12 по всей Украине раздается воздушная тревога. По территории всей страны объявлена ракетная опасность.



24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Где еще раздавались взрывы ночью 7 сентября?