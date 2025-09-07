На Миколаївщині прогриміли вибухи
- Вранці 7 вересня на Миколаївщині було чутно вибухи.
- Повітряні сили попереджали про небезпеку для області через рух крилах ракет.
Російська армія не припиняє терор українських міст. Зранку 7 вересня на Миколаївщині було чутно вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про вибухи на Миколаївщині?
Близько 6 години ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку для Миколаївської області. Зокрема, там попереджали про рух крилах ракет.
КР на Миколаївщині в південному напрямку,
– інформували в ПС о 5:59.
Через декілька хвилин стало відомо про вибухи в регіоні.
Важливо! Станом на 6:12 по всій Україні лунає повітряна тривога. По території всієї країни оголошена ракетна небезпека.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Де ще лунали вибухи вночі 7 вересня?
Російські війська завдали масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.
Під ударом ворога опинилося і Дніпро. Так, вночі там лунали вибухи, дрони атакували місто.
Кременчук також опинився під ворожим обстрілом. В регіоні пролунали десятки вибухів. Усі служби працюють. Повідомлялося, що у частині міста відсутнє світло.