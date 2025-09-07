Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про вибухи на Миколаївщині?

Близько 6 години ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку для Миколаївської області. Зокрема, там попереджали про рух крилах ракет.

КР на Миколаївщині в південному напрямку,

– інформували в ПС о 5:59.

Через декілька хвилин стало відомо про вибухи в регіоні.

Важливо! Станом на 6:12 по всій Україні лунає повітряна тривога. По території всієї країни оголошена ракетна небезпека.



24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Де ще лунали вибухи вночі 7 вересня?