Вражеские беспилотники прилетели в Одесскую область ночью 3 октября. В Одессе услышали звуки взрывов.

Местные сообщества в телеграмме, как вот "Одесский Дюк", пишут о работе ПВО. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Хронология атаки БпЛА Россия снова запустила "Шахеды": дроны летают в Киевской области

Налет БпЛА на Одессу 3 октября: что произошло?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили ночью 3 октября в 02:19. Заметим, прошлой ночью была такая же ситуация – в это же время мониторы и Воздушные силы информировали об угрозе БпЛА из акватории Черного моря.

Местные паблики в телеграмме написали о звуках работы Противовоздушной обороны. Как отмечали мониторинговые сообщества, наибольшая угроза возникла для северных районов Одессы. Первые взрывы раздались примерно в 02:28.

Где еще была угроза от БпЛА этой же ночью?