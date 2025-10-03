На Одессу полетели БпЛА врага: слышны взрывы, работает ПВО
- Ночью 3 октября в Одесской области объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.
- В Одессе услышали взрывы и работу ПВО.
Вражеские беспилотники прилетели в Одесскую область ночью 3 октября. В Одессе услышали звуки взрывов.
Местные сообщества в телеграмме, как вот "Одесский Дюк", пишут о работе ПВО. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.
Хронология атаки БпЛА Россия снова запустила "Шахеды": дроны летают в Киевской области
Налет БпЛА на Одессу 3 октября: что произошло?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили ночью 3 октября в 02:19. Заметим, прошлой ночью была такая же ситуация – в это же время мониторы и Воздушные силы информировали об угрозе БпЛА из акватории Черного моря.
Местные паблики в телеграмме написали о звуках работы Противовоздушной обороны. Как отмечали мониторинговые сообщества, наибольшая угроза возникла для северных районов Одессы. Первые взрывы раздались примерно в 02:28.
Заметьте, оперативно о воздушных тревогах, ракетную угрозу или от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.
Где еще была угроза от БпЛА этой же ночью?
- Ночью 3 октября взрывы также были в Днепре и Полтаве. Для Полтавщины в целом сформировалась сложная ситуация.
- Российская армия применила не только БПЛА, но и крылатые ракеты. По информации мониторов, это были, вероятно, "Искандер-К".