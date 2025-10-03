Укр Рус
3 жовтня, 02:31
На Одесу полетіли БпЛА ворога: чутно вибухи, працює ППО

Олесь Друкач
Основні тези
  • Вночі 3 жовтня в Одеській області оголошено повітряну тривогу через ворожі безпілотники.
  • В Одесі почули вибухи та роботу ППО.

Ворожі безпілотники прилетіли в Одеську область уночі 3 жовтня. В Одесі почули звуки вибухів.

Місцеві спільноти у телеграмі, як от "Одеський Дюк", пишуть про роботу ППО. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Наліт БпЛА на Одесу 3 жовтня: що сталося?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили вночі 3 жовтня о 02:19. Зауважмо, минулої ночі була така сама ситуація – у цей самий час монітори та Повітряні сили інформували про загрозу БпЛА з акваторії Чорного моря. 

Місцеві пабліки у телеграмі написали про звуки роботи Протиповітряної оборони. Як зазначали моніторингові спільноти, найбільша загроза виникла для північних районів Одеси. Перші вибухи пролунали приблизно о 02:28.

Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі? 

  • Уночі 3 жовтня вибухи також були у Дніпрі та Полтаві. Для Полтавщини загалом сформувалася складна ситуація.
  • Російська армія застосувала не тільки БпЛА, а й крилаті ракети. За інформацією моніторів, це були, ймовірно, "Іскандер-К".