На Одесу полетіли БпЛА ворога: чутно вибухи, працює ППО
- Вночі 3 жовтня в Одеській області оголошено повітряну тривогу через ворожі безпілотники.
- В Одесі почули вибухи та роботу ППО.
Ворожі безпілотники прилетіли в Одеську область уночі 3 жовтня. В Одесі почули звуки вибухів.
Місцеві спільноти у телеграмі, як от "Одеський Дюк", пишуть про роботу ППО. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки БпЛА Росія знову запустила "Шахеди": дрони літають у Київській області
Наліт БпЛА на Одесу 3 жовтня: що сталося?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили вночі 3 жовтня о 02:19. Зауважмо, минулої ночі була така сама ситуація – у цей самий час монітори та Повітряні сили інформували про загрозу БпЛА з акваторії Чорного моря.
Місцеві пабліки у телеграмі написали про звуки роботи Протиповітряної оборони. Як зазначали моніторингові спільноти, найбільша загроза виникла для північних районів Одеси. Перші вибухи пролунали приблизно о 02:28.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.
Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі?
- Уночі 3 жовтня вибухи також були у Дніпрі та Полтаві. Для Полтавщини загалом сформувалася складна ситуація.
- Російська армія застосувала не тільки БпЛА, а й крилаті ракети. За інформацією моніторів, це були, ймовірно, "Іскандер-К".