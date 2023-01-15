"Услышали во время минуты тишины": на развалинах многоэтажки в Днепре достали женщину, она жива

В Днепре идет спасательная операция после попадания российской ракеты в многоэтажку. Сегодня удалось спасти еще одного человека.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в эфире телемарафона. По его словам, пострадавшего доставили в больницу. О его состоянии пока деталей нет.

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Я видел начало этой операции. Где-то на 5 этаже спасатели нашли человека, который подавал признаки жизни. Подогнали кран, ноши, чтобы его эвакуировать. Будем молиться, что этого человека удастся спасти,

– отметил Филатов.

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В Офисе Президента впоследствии тоже подтвердили, что из-под завалов спасатели достали женщину. Из обнародованных фото и видео ясно, что женщина в сознании.

Пострадавшую уже передали медикам. Ей будет оказана вся необходимая помощь. О полученных ею травмах в результате происшествия информации пока нет.

ГСЧС спасли женщину / Фото Ян Доброносов

Женщину услышали во время минуты тишины

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что спасенная – это женщина, услышанная во время минуты тишины.

Женщина, которую спасатели услышали во время минуты тишины около часа ночи 15 января, в 11:30 была спасена из-под завалов разрушенного дома в Днепре,

– рассказал Монастырский.

В Днепре из руин достали женщину / Фото МВД

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Сколько человек еще находятся под завалами

Филатов отметил, что поскольку ракета попала в большой дом – в нем 18 подъездов, где проживало около 1100 человек, разрушены два подъезда, количество погибших может достигать десятков.

По данным Нацполиции, в настоящее время разыскивается еще 40 человек. По состоянию на 11:00 – погиб 21 человек, в том числе один ребенок. Травмирован 71 человек – из них 13 детей. Спасены – 39 человек.

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Также в Днепре спасатели сняли с фасада разрушенной многоэтажки котика. Пушистый уже в безопасности. В ГСЧС понимают ценность каждой жизни.

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