Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в эфире телемарафона. По его словам, пострадавшего доставили в больницу. О его состоянии пока деталей нет.

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Я видел начало этой операции. Где-то на 5 этаже спасатели нашли человека, который подавал признаки жизни. Подогнали кран, ноши, чтобы его эвакуировать. Будем молиться, что этого человека удастся спасти,

– отметил Филатов.

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Сколько человек еще находятся под завалами

Филатов отметил, что поскольку ракета попала в большой дом – в нем 18 подъездов, где проживало около 1100 человек, разрушены два подъезда, количество погибших может достигать десятков.

По данным Нацполиции, в настоящее время разыскивается еще 40 человек. По состоянию на 11:00 – погиб 21 человек, в том числе один ребенок. Травмирован 71 человек – из них 13 детей. Спасены – 38 человек.