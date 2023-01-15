На руїнах багатоповерхівки знайшли живу людину, – мер Дніпра

У Дніпрі триває рятувальна операція після влучання російської ракети у багатоповерхівку. Сьогодні вдалось врятувати ще одну людину.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі телемарафону. За його словами, потерпілу доставили до лікарні. Про її стан наразі деталей немає.

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Десь на 5 поверсі рятувальники знайшли людини, яка подавала ознаки життя. Підігнали кран, ноші, щоб її евакуювати. Будемо молитись, що цю людину вдасться врятувати,

– зазначив Філатов.

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Філатов зауважив, що оскільки ракета влучила у великий будинок – у ньому 18 під'їздів, де проживали близько 1100 людей, зруйновано два під'їзди, кількість загиблих може сягати десятків.

За даними Нацполіції, наразі розшукується ще 40 людей. Станом на 11:00 – загинули 21 людина, зокрема одна дитина. Травмовано 71 людина – з них 13 дітей. Врятовано – 38 людей.