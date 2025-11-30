В Майами обсуждают график выборов в Украине и план "обмена территориями", – WSJ

В Майами делегации США и Украины обсуждают график выборов в Украине. Также тема план обмена территориями с Россией.

Эти вопросы были нерешены на прошлом раунде переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает 24 Канал.

Что обсуждают делегации в Майами?

По информации The Wall Street Journal, во время нынешних переговоров в Майами стороны рассматривают график выборов в Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также ряд других аспектов, которые до сих пор остаются нерешенными в диалоге между Украиной и США.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер позже отправятся в Москву для продолжения переговоров с россиянами.

В Майами продолжаются переговоры делегаций США и Украины