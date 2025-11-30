В Майами обсуждают график выборов в Украине и план "обмена территориями", – WSJ
- В Майами обсуждают график выборов в Украине и план обмена территориями с Россией.
- Спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для переговоров с россиянами.
В Майами делегации США и Украины обсуждают график выборов в Украине. Также тема план обмена территориями с Россией.
Эти вопросы были нерешены на прошлом раунде переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает 24 Канал.
Смотрите также Между Украиной и США остаются значительные разногласия: в CNN прокомментировали переговоры
Что обсуждают делегации в Майами?
По информации The Wall Street Journal, во время нынешних переговоров в Майами стороны рассматривают график выборов в Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также ряд других аспектов, которые до сих пор остаются нерешенными в диалоге между Украиной и США.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер позже отправятся в Москву для продолжения переговоров с россиянами.
В Майами продолжаются переговоры делегаций США и Украины
В Майами в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay состоялась встреча делегаций США и Украины. На ней должны были согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Первая часть встречи длилась почти 2 часа. Спецпредставитель США Стив Уиткофф высказался о ней "положительно". Далее переговоры продолжаются в закрытом формате.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны уже на половине пути "обеспечения суверенности и независимости Украины". По его словам, между сторонами произошел "значительный прогресс".
Рустем Умеров очертил три ключевых приоритета Украины на переговорах в США: мир, безопасность и процветание Украины. Умеров поблагодарил американский народ и президента Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе.